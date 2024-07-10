Соцсети удивила внешность 35-летнего американца

Соцсети удивила внешность 35-летнего мужчины из США, пишет Oddity Central. По мнению людей, американец выглядит так, словно еще ходит в колледж.

Брэндон Майлз Мэй стал знаменитым в соцсетях благодаря своей молодой внешности. Мужчине недавно исполнилось 35 лет, но своим видом он напоминает людям подростка. При этом американец утверждает, что у него нет каких-либо генетических заболеваний, просто он «объявил войну старению».

Мэй рассказал, что сидит на сбалансированной диете, практически не бывает на солнце и спит не менее восьми часов в сутки. Кроме того, мужчина избегает тяжелых физических нагрузок.

«Когда я прохожу службу безопасности аэропорта и говорю, сколько мне лет, они дважды смотрят на меня», — добавил Брэндон.

Мужчина также заявил, что его физическое состояние намного лучше, чем было десять лет назад. Пользователи соцсетей признались, что никогда бы не подумали, что ему идет уже четвертый десяток и приняли бы на улице за школьника.

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