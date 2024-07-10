В России выступили против передачи крупным торговым сетям 35% рынка

В России нет необходимости увеличивать максимальную рыночную долю для крупных торговых сетей с 25 до 35%. Это может привести к снижению ценовой доступности товаров и другим негативным последствиям, заявили «Реальному времени» в Татарстанском УФАС РФ.

Напомним, сообщалось, что Минпромторг изучает возможность повышения допустимой доли присутствия крупных торговых сетей в регионах до 35%. Отмечалось, что такие изменения поддержал 21 субъект, а еще 13 регионов предложили предоставить им полномочия самим устанавливать этот порог.

В татарстанском УФАС такие нововведения не поддержали, подчеркнув, что сейчас законодательные нормы не допускают монополизацию отрасли и защищают интересы участников рынка. Предлагаемые изменения приведут к укреплению власти торговых сетей и создадут новые барьеры для входа предпринимателей на рынок, подчеркнули в управлении.

«[Это приведет к] усилению давления на поставщиков и ограничению доступности производимых ими товаров для конечных потребителей, — подчеркнули в УФАС. — Это вызовет сокращение ассортимента, снижение ценовой доступности товаров, перераспределение дохода <…> в пользу более крупных торговых сетей».

В Татарстане уже на протяжении многих лет сети «Пятерочка» и «Магнит» превышают допустимую 25%-ную долю на рынке, нарушения фиксируются в 30 из 45 муниципалитетов, подчеркнули в ведомстве. В результате сетям запрещают покупать новые торговые площади. Так, в этом году в районах, где допущены превышения, нет фактов открытия новых торговых объектов, подчеркнули в региональном УФАС.

В Минпромторге до этого также признались, что рост доли федеральных сетей может негативно сказаться на работе малого и среднего бизнеса в ретейле. В субъектах также высказывают опасения – к примеру, власти Челябинской области заявили, что такие изменения затруднят развитие регионального предпринимательства.

Ранее стало известно о новом запрете для торговых сетей, который скажется на ценах.