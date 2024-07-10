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Грабитель с молотком напал на предпринимателя в Петербурге и попал на видео

В Петербурге задержали безработного, напавшего с молотком на предпринимателя

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который напал в подъезде на бизнесмена. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел 8 июля в доме на Ленинском проспекте и попал на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, злоумышленник некоторое время шел за жертвой по коридору, а затем внезапно выхватил молоток и ударил им по голове ничего не подозревающего мужчину. Тот рухнул на пол, и нападавший обыскал его и похитил 270 тыс. рублей.

34-летнему предпринимателю удалось быстро прийти в себя и обратиться за помощью. Медики диагностировали у него ушибленную рану теменной области, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В полиции по факту нападения возбудили уголовное дело.

Личность подозреваемого в грабеже с применением оружия быстро установили, им оказался безработный 45-летний уроженец Мурманска. Как уточняется, он был неоднократно судим, в том числе за захват заложника и причинение тяжкого вреда здоровью, а первое преступление совершил еще в 15 лет.

Ранее на Бали неизвестный напал на гулявшую по пляжу туристку и разбил ей голову ради камеры.

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