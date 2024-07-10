«Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы на Гоа

«Аэрофлот» с 1 октября 2024 года возобновит регулярные рейсы из Москвы на Гоа, сообщает пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.

Рейсы будут совершаться по вторникам и субботам на лайнерах Airbus A330 в компоновке «Эконом» и «Бизнес», а обратные рейсы – по средам и воскресеньям. «Аэрофлот» уже открыл продажу билетов на эти рейсы.

С 25 октября 2024 года «Аэрофлот» также начнет совершать рейсы из Москвы по пятницам, а обратные из Гоа – по субботам.

В авиакомпании отметили, что возобновить полеты на популярный курорт Индии решили в связи с высоким туристическим спросом в период осень-весна.

Напомним, ранее в «Аэрофлоте» сообщили о возобновлении со 2 октября регулярных рейсов из Москвы на Сейшельские острова. Рейсы будут совершаться на лайнерах Airbus A350 по средам и субботам в компоновке «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес».

В авиакомпании отметили, что в период с октября по май большое количество туристов посещает Сейшельские острова.