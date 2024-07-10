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Солдат ВМС США «из любопытства» пытался получить доступ к медкарте Байдена

WP: служащий ВМС пытался получить доступ к медицинским данным Байдена

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Elizabeth Frantz/Reuters

Служащий американских ВМС в феврале «из любопытства» пытался получить доступ к медицинским данным президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на представителя флота Тима Хокинса.

Инцидент произошел в конце февраля. Как пишет газета, речь идет о служащем, который был приписан к медицинскому подразделению американского флота, расположенному в штате Виргиния.

«Моряк получил доступ к цифровому порталу пациентов для военных и ввел в поисковик имя Байдена «из любопытства», — заявил Хокинс.

По словам представителя флота, служащему не удалось получить доступ к каким-либо записям, но в результате нарушитель получил административное наказание.

Сообщается также, что моряк трижды подключался к базе данных. Байден был проинформирован о случившемся.

В настоящее время Байден старейший президент США. В последнее время глава Белого дома по состоянию здоровья допускает речевые ошибки. Так, американский лидер в ходе выступления на заседании НАТО заявил, что Россия хочет уничтожить «культуру Урана».

Выборы американского лидера запланированы на ноябрь 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, тогда как от Демократической — Байден.

Ранее в США указали на работоспособность Байдена.

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