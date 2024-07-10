Петербуржца задержали за то, что он притворялся полицейским и разнимал постановочную драку

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД задержали мужчину, который выдавал себя за их коллегу ради съемок видео. Об этом сообщили в полиции города.

Накануне правоохранители заметили около дома на Коломенской улице в Центральном районе молодого человека в форменном обмундировании, который разнимал уличную драку, позируя на камеру мобильного телефона. Его лицо не было знакомо полицейским, поэтому они подошли к «старшему лейтенанту» для разъяснения ситуации, тот смутился и не сразу смог найти нужные слова. Мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел.

Там задержанный признался, что работает на хлебозаводе, но решил перевоплотиться в сотрудника правоохранительных органов для развития блога. В тот вечер он записывал вместе со своими друзьями видео и разнимал постановочную драку, которая по сюжету случилась из-за девушки. Начинающий блогер сообщил полицейским, что через несколько дней у него состоится свадьба, но стражи порядка все же составили на мужчину протокол. За незаконное ношение форменной одежды петербуржцу придется теперь заплатить штраф.

Ранее во Франции мужчина притворился полицейским, чтобы ограбить ювелирный магазин.