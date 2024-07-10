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Пермский чиновник ищет негодяев, которые заподозрили его в любви к свингер-пати

Глава Осы Григорьев назвал ложью и клеветой слухи о его участии в свингер-вечеринках

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adm-osa.ru

В сети появилась информация об участии в свингер-вечеринках главы города Оса Пермского края Алексея Григорьева. Сам мэр в беседе с «Газетой.Ru» назвал эти слухи провокацией, клеветой и политическим заказом против «Единой России». Григорьев уже обратился в полицию — он хочет «вывести негодяев на чистую воду».

«Доказывать всем, что я не верблюд? Если нашу супружескую пару в городе знают больше 30 лет, естественно, это чистой воды клевета, ложь и провокация. Мною вчера было подано заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (о клевете — прим. «Газеты.Ru»). Я очень надеюсь, что наши надзорные органы выведут этих негодяев на чистую воду. На территории округа началась предвыборная кампания, в наших местных Telegram-каналах поливают грязью не только меня, а всю нашу команду от партии «Единая Россия». Это чистой воды политический заказ, но я не могу сейчас комментировать, чей. К такому сложно быть готовым. Они льют такую грязь сейчас на моих коллег-депутатов, и рассчитывают, что люди в нее поверят. Я знаю, что наши жители адекватные, грамотные. Они уже устали от этой грязи, поэтому сделают правильные выводы», — сказал он.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что глава Осинского округа Григорьев и его жена участвуют в свингер-вечеринках. По данным канала, чиновник обсуждал в чате свингер-клуба прошедшие мероприятия и сообщал о готовности посещать новые. Также в посте Mash говорится, что Григорьев домогался своих сотрудниц.

По данным Telegram-канала Shot, один из местных политиков обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Григорьева и его супругу из-за участия в эротических вечеринках.

Ранее сексолог объяснила, являются ли свингеры психически нездоровыми людьми.

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