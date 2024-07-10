Бизнесмена Новицкого оставили под домашним арестом

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и оставил под домашним арестом бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения Новицкому и постановил оставить решение первой инстанции без изменения», — заявили в суде.

21 июня правоохранители задержали Евгения Новицкого по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. На следующий день Новицкого отправили под домашний арест на два месяца.

24 июня стало известно, что правоохранители задержали директора «Русских фондов» Константина Бейрита в Тверской области вместе с председателем совета директоров и совладельцем инвестиционной группы «Русские фонды» Сергеем Васильевым. Задержания связывают с делом Евгения Новицкого.

Новицкий занимал должность президента АФК «Система» с 1995 по 2005 год, до 2013-го был членом совета директоров компании. С 2013 года он является одним из руководителей входящего в холдинг радиоэлектронного концерна «РТИ Системы».

Ранее экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября.