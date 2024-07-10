В Госдуме выступили против отмены равноправия женщин и мужчин в семьях

В России не нужно законом закреплять статус отца как главы семьи, так как это подразумевает лишнее вмешательство в личные отношения россиян и никак не поможет сделать семьи патриархальными, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Так в беседе с НСН он прокомментировал предложение ярославского депутата отменить равноправие в российских семьях.

Напомним, депутат Ярославской областной думы Теймураз Бараташвили выступил за закрепление в законе статуса отца как главы семьи. Он заявил, что «именно мужчины являются носителями врожденной морали и альтруизма», а равноправие родителей ведет к ослаблению «отцовского начала в семье». По мнению Милонова, такой подход нарушает отношения внутри семьи.

«Христианский подход к семье заключается в том, что при всех традиционных подходах нельзя сказать, что мужчина лучше, чем женщина. Какие-то слова на законодательном уровне будут вносить сумятицу. Нельзя сделать семью патриархальной, приняв закон», — убежден депутат.

Он также напомнил, что мужчины часто бросают свои семьи с детьми и подчеркнул, что такие люди не могут быть «носителем альтруизма и морали». Вмешательство в отношения людей Милонов назвал «последним делом», подчеркнув, что ситуации могут быть разными.

Бараташвили также предложил отменить равноправие отцов и матерей в оплате труда, заявив, что у мужчин заработок должен быть намного больше. Женщинам с двумя и более детьми, по его мнению, можно работать не более 4 часов в день.

Ранее Милонов призвал ввести штрафы за ношение пляжной одежды в городе.