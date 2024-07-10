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Казаки отмечают 16-летие защиты памятника Екатерине Великой в Севастополе

«Казачьему щиту» в Севастополе исполнилось 16 лет

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HGalina/Shutterstock/FOTODOM

Памятнику Екатерине Великой в Севастополе исполнилось 16 лет, сообщается в Telegram-канале «Первый казачий».

Как отметили казаки, с 10 июля 2008 года казаки защищали памятник от украинских властей и СБУ.

«В тот день нео-бандеровцы пошли на штурм. Понукаемые СБУ власти подогнали к памятнику тяжелую технику, набросили на статую и постамент тросы, но казаки заблокировали технику и освободили монумент», — сообщили в Telegram-канале.

Также казаки отметили, что СБУ пыталась запугать их арестами.

Напомним, памятник Екатерине Великой открыли в Севастополе 15 июня 2008 года в честь 225-летия со дня основания города.

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