Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян, помогавших мигрантам пересекать границу РФ, задержали в Саратове

Волк: в Саратове задержали россиян, помогавших мигрантам пересекать границу РФ

В Саратове правоохранители задержали четверых россиян и их двоих сообщников из стран ближнего зарубежья, которые незаконным способом помогали мигрантам пересекать границу РФ. В операции принимали участие саратовские полицейские и сотрудники пограничной службы ФСБ России. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале.

«С сентября 2023 по март 2024 года к злоумышленникам обращались иностранцы, которые находились на территории Российской Федерации без разрешительных документов. Их перевозили через государственную границу в соседнюю страну, выдавали новую миграционную карту, а затем ввозили обратно», — рассказала Волк.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» УК РФ.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проводить процедуру выдворения мигрантов-нарушителей за счет предпринимателей, которые приглашали их на работу.

Ранее эксперт рассказал, что курьеры-мигранты в России по уровню зарплат догнали айтишников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами