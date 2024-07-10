Россиян, помогавших мигрантам пересекать границу РФ, задержали в Саратове

В Саратове правоохранители задержали четверых россиян и их двоих сообщников из стран ближнего зарубежья, которые незаконным способом помогали мигрантам пересекать границу РФ. В операции принимали участие саратовские полицейские и сотрудники пограничной службы ФСБ России. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале.

«С сентября 2023 по март 2024 года к злоумышленникам обращались иностранцы, которые находились на территории Российской Федерации без разрешительных документов. Их перевозили через государственную границу в соседнюю страну, выдавали новую миграционную карту, а затем ввозили обратно», — рассказала Волк.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» УК РФ.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проводить процедуру выдворения мигрантов-нарушителей за счет предпринимателей, которые приглашали их на работу.

Ранее эксперт рассказал, что курьеры-мигранты в России по уровню зарплат догнали айтишников.