В Красноярске осудили военнослужащего, который бил супругу по голове армейскими ботинками

Военного из Красноярска лишили свободы на четыре года за жестокое избиение супруги из ревности. Об этом сообщили в Красноярском гарнизонном военном суде.

Рядовой совершил преступление в январе этого года, когда находился в квартире со своей женой. В тот момент мужчина был пьян и решил высказать супруге подозрения насчет ее неверности. Между партнерами произошел конфликт, в ходе которого муж ранил жену ножом, а также нанес ей множество ударов по голове и телу кулаками и ногами в армейских ботинках.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей с применением предмета, используемого в качестве оружия. Подсудимый был признан виновным, и судья назначил ему наказание в виде лишения свободы. Четыре года из десяти возможных по указанной статье осужденный проведет в исправительной колонии общего режима.

Ранее суд отправил в колонию на 8 лет 59-летнюю женщину за посты в «Одноклассниках».