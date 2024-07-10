Погибли пассажиры упавшего в Татарстане самолета

В результате крушения легкомоторного самолета в Камско-Устьинском районе в Татарстане погибли три человека, один пострадал. Об этом сообщили РИА Новости в управлении гражданской защиты района.

«Погибших трое, из них один, возможно, ребенок», — уточнил собеседник агентства.

Самолет был прогулочным.

Информации о состоянии пострадавшего пассажира не приводится.

По данным Mash Iptash, воздушное судно упало возле кемпинга и вспыхнуло. Очевидцы вытащили из кабины мужчину с переломами, он был в сознании.

5 июля в Бурятии совершил экстренную посадку легкомоторный самолет Ан-2. Следователи начали проверку по факту произошедшего. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа.

4 июля частный легкомоторный самолет-амфибия CRI экстренно сел в Карелии. Инцидент произошел в Муезерском районе на озере Валлас. На борту воздушного судна было два пассажира, оба выжили.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.