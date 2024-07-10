Жителю Приморского края, открывшему стрельбу с балкона, грозит реальный срок

В Приморском крае рецидивисту грозит новый срок за стрельбу с балкона. Об этом сообщили в полиции региона.

Ночью в дежурную часть поступило сообщение из поселка Новошахтинский. Свидетель утверждал, что житель дома на Березовой улице открыл огонь из окна своей квартиры.

Правоохранители выехали на место, задержали 35-летнего мужчину и изъяли у него гладкоствольное ружье. Стрелка, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел внутренних дел.

Он не стал отрицать обвинения и раскаялся в содеянном, уточнив, что стрелял в воздух. В результате обошлось без пострадавших. Тем не менее в отношении ранее судимого местного жителя возбудили новое уголовное дело.

Хулигану грозит лишение свободы на срок до семи лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее пьяный мужчина обстрелял дом соседа в поселке под Петербургом.