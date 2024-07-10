Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Временный пирс США в Газе откроется на несколько дней, а затем будет демонтирован

Временный пирс США в Газе демонтируют через несколько дней после открытия

close
100%
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Сегодня был открыт временный пирс США для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом пишет AP, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.

Он будет открыт на несколько дней для завершения последних операций, после чего он будет закрыт и демонтирован навсегда.

«Пирс, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи в Газу, будет открыт в среду на несколько дней, но затем планируется его окончательный демонтаж, заявили несколько официальных лиц США», — говорится в сообщении агентства.

Официальные лица заявили, что основная цель заключается в перемещении всей накопившейся гуманитарной помощи в безопасную зону на пляже в секторе Газа, после чего пирс будет демонтирован. Условия операции все еще находятся на стадии проработки.

До этого газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщала о разочаровании администрации президента США Джо Байдена в использовании плавучего пирса для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку проект не смог достичь даже скромных целей. Позднее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Георгиос Петропулос выразил мнение, что операция США по созданию плавучего пирса для гуманитарной помощи в анклаве оказалась неудачной.

В марте Байден объявил о создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации. Пирс работал 1,5 недели в мае, после чего был поврежден во время шторма и направлен на ремонт. Стоимость проекта, как сообщалось, составила около $300 млн для американцев.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами