Временный пирс США в Газе откроется на несколько дней, а затем будет демонтирован

Сегодня был открыт временный пирс США для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом пишет AP, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.

Он будет открыт на несколько дней для завершения последних операций, после чего он будет закрыт и демонтирован навсегда.

«Пирс, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи в Газу, будет открыт в среду на несколько дней, но затем планируется его окончательный демонтаж, заявили несколько официальных лиц США», — говорится в сообщении агентства.

Официальные лица заявили, что основная цель заключается в перемещении всей накопившейся гуманитарной помощи в безопасную зону на пляже в секторе Газа, после чего пирс будет демонтирован. Условия операции все еще находятся на стадии проработки.

До этого газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщала о разочаровании администрации президента США Джо Байдена в использовании плавучего пирса для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку проект не смог достичь даже скромных целей. Позднее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Георгиос Петропулос выразил мнение, что операция США по созданию плавучего пирса для гуманитарной помощи в анклаве оказалась неудачной.

В марте Байден объявил о создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации. Пирс работал 1,5 недели в мае, после чего был поврежден во время шторма и направлен на ремонт. Стоимость проекта, как сообщалось, составила около $300 млн для американцев.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.