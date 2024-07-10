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В Приморье накрыли банду, которая вымогала деньги у участников СВО

В Приморье задержаны члены банды, вымогавшие деньги у участников СВО

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УМВД России по Приморскому краю

Полиция пресекла деятельность преступной группировки в Арсеньеве Приморского края, члены которой вымогали деньги у местных жителей, включая участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по Приморскому краю.

«Сотрудники УМВД России по Приморскому краю и при поддержке коллег из Росгвардии пресекли деятельность организованной группы. В ходе спецоперации задержан 66-летний ранее судимый житель города Арсеньева, обладающий авторитетом в криминальной среде. Задержанные совершали имущественные преступления в отношении граждан, в том числе участников СВО», — уточнили правоохранители. В полиции добавили, что установлена их причастность к девяти эпизодам противоправной деятельности

Полиция установила, что «авторитеты» помогали местным жителям в урегулировании конфликтов, требуя взамен денежную компенсацию.

По информации из полиции, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Участникам группировки грозит до 7 лет лишения свободы. Лидеру группировки предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Всех задержанных поместили под стражу.

В июне сообщалось, что участнику СВО предложили заплатить двойной тариф за проход в московский караоке-бар. Мужчина по имени Александр попытался пройти в заведение вместе с супругой. По правилам, паре нужно было заплатить депозит, который составляет 2,5 тысячи рублей. С участника СВО, который пришел в форме, потребовали пять тысяч рублей. Это было обусловлено тем, что россиянин пришел в «спортивном костюме», а это якобы не соответствует дресс-коду, поэтому у таких гостей они берут двойной депозит.

Ранее неизвестный напал на ветерана боевых действий и его семью на улице из-за электросамоката.

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