В России намерены ввести учет электросамокатов

В Госдуме РФ готовится закон о введении в стране цифрового учета электросамокатов. Об этом, ссылаясь на первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева, сообщает газета «Известия».

Депутат отметил, что новые нормы могут предусматривать наличие у всех реализуемых в России самокатов специальных идентификационных номеров в виде двухмерных матричных штрихкодов, в которых содержится большой объем информации. Покупатели средств индивидуальной мобильности (СИМ) обязаны будут регистрировать эти номера в специальной системе.

Федяев высказал мнение, что этим не должно заниматься ГАИ, так как подобная деятельность значительно усилит нагрузку на ее структуры. Поэтому регистрацию электросамокатов следует сделать дистанционной, удобной и доступной процедурой.

Депутат подчеркнул, что подлежащие регистрации самокаты могут оснащаться уникальными кодами для контроля их перемещений. Такие коды в сочетании с камерами городского видеонаблюдения дадут возможность отслеживать превышающие скорость СИМ и привлекать к ответственности их владельцев.

До этого председатель «Союза пешеходов» Владимир Соколов заявил, что самокаты в России нужно рассматривать как источник повышенной опасности, возложив на их пользователей жесткие правила.

Ранее сообщалось, что в Москве хотят ввести новые «медленные» зоны для электросамокатов.