КС РФ предписал урегулировать условия нахождения в конвойных помещениях судов

Конституционный суд (КС) Российской Федерации постановил, что российское законодательство не регулирует условия нахождения в конвойных помещениях, что затрудняет обеспечение прав находящихся в них подсудимых. Об этом сообщается на сайте КС.

В постановлении отмечается, что федеральному законодателю следует определить условия нахождения подсудимых в конвойных помещениях, которые расположены в зданиях судов общей юрисдикции. Это необходимо будет сделать с учетом правовых позиций КС РФ, выраженных в постановлении.

До этого Конституционный суд России отклонил жалобу майора Булата Искандарова, который не может уволиться из Вооруженных сил России в период частичной мобилизации, так как пока не достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Согласно решению Конституционного суда, майор Искандаров в апреле 2004 года был уволен в запас с постановкой на учет в военном комиссариате Симферополя, однако в 2022 году призывная комиссия призвала его на службу. На тот момент ему исполнился 51 год, и в октябре того же года Искандарова представили к увольнению по достижении предельного возраста пребывания на службе.

Ранее в Конституционном суде оценили решения МУС по аресту российских политиков.