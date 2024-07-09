Зеленский рассказал, чего ждет Украина от саммита НАТО

На будущем саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Вашингтоне Украина будет настаивать на получении новых систем противовоздушной обороны (ПВО) и истребителей F-16. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Кроме военной техники, власти Украины надеются получить от союзников дополнительную финансовую помощь, также они ожидают «решительных действий» со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Темой встречи объявлена «Украина и трансатлантическая безопасность».

Накануне сообщалось, что Польша рассматривает возможность передачи Киеву истребителей МиГ при условии, что страны НАТО предоставят возможность заменить их другими самолетами. Польский премьер Дональд Туск отметил, что в настоящее время передача истребителей МиГ невозможна из-за их участия в патрулировании польского воздушного пространства в рамках программы НАТО Air Policing.

Ранее в США анонсировали встречу Байдена с Зеленским на саммите НАТО.