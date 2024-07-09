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Психолог раскрыла, как суд Прилучного и Муцениеце может повлиять на детей

Психолог Кардиакос: суд Прилучных может негативно повлиять на психику детей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Судебные тяжбы Павла Прилучного и Агаты Муцениеце могут негативно сказаться на психике их детей. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказала клинический психолог Анастасия Кардиакос. По ее словам, вмешивать ребенка в решение взрослых судеб — неверная стратегия.

«Если у детей есть родители, которые демонстративно все решают, то скорее всего этот ребенок будет склонен к истерикам и демонстративному поведению. <...> Может развиться конкуренция и зависть, потому что дети видят конкурирующих родителей», — сказала психолог.

1 ноября 2023 года Муцениеце в первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов. Однако в феврале 2024-го она разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

Позднее артистка снова обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать экс-супруга выплачивать алименты, равные 1/3 дохода актера. 24 апреля Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному.

23 мая Прилучный подал в суд на Муцениеце. В июле стало известно, что разбирательство связано с определением места жительства их общих детей.

Ранее жена Прилучного показала, как актер проводит время с сыном на фоне суда с Муцениеце.

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