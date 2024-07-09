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Меликов призвал отказаться от «огульных обвинений» соседей террористов

Глава Дагестана Меликов: исполнители терактов были выходцами из уважаемых семей

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

После задержания боевиков, устроивших теракты в Дагестане, оказалось, что они были выходцами из местных уважаемых семей. Об этом на встрече с активом Сергокалинского района рассказал глава региона Сергей Меликов, сообщает РИА Новости.

«Террористами оказались выходцы из Сергокалинского района, причем из уважаемых семей, достигших определенных результатов в обществе, в бизнесе, в спорте», – сказал Меликов.

При этом глава республики заявил, что надо отказаться от «огульных обвинений» в адрес Дагестана и жителей Сергокалинского района. Он пояснил, что подобные заявления в отношении соседей исполнителей терактов «абсолютно беспочвенны».

Поездку в Сергокалинский район глава республики анонсировал на прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Махачкале. Он отмечал, что местным жителям нужно дать понять, что никто их с боевиками не отождествляет.

Теракты в Махачкале и Дербенте произошли 23 июня 2024 года. Были совершены нападения на два православных храма и две синагоги в Дербенте и Махачкале. В результате террористы расправились над более чем 20 людьми, в том числе сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили срок задержания.

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Теракт в Дагестане
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