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Супруги вернулись из отпуска и обнаружили, что их дом заставлен 2000 ящиками с пивом

LADBible: в Бельгии дом супругов заставили 2000 ящиками с пивом, пока они были в отпуске

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В Бельгии супруги вернулись из отпуска и обнаружили, что их дом буквально обложен 2000 ящиками с пивом, пишет LADBible.

Как сообщают местные СМИ, молодожены вернулись из отпуска и когда подъехали к своему дому, то не поверили глазам. Постройка была обложена ящиками с пивом, а супруги понятия не имели, кто и зачем это сделал. Лишь после того, как на место прибыла полиция, выяснилось, что произошло.

Оказалось, молодоженов таким образом решили разыграть их друзья, купив 2000 ящиков с пивом. По словам приятелей, это бельгийская традиция, согласно которой товарищи жениха и невесты дарят им какой-либо сюрприз.

«Первоначальный план состоял в том, чтобы купить 860 ящиков, но когда мы заполняли грузовик, мы передумали», — рассказали приятели супругов.

О том, что теперь делать с таким количеством пива, авторы розыгрыша не уточнили.

Ранее молодожены из Англии сыграли свадьбу на заправке, купив еду в McDonald.

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