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В Бургасе рядом с НПЗ начался пожар

Пожар начался рядом с НПЗ «Лукойла» в болгарском Бургасе

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Илья Питалев/РИА Новости

Пожар начался рядом с нефтеперерабатывающим заводом компании «Лукойл Нефтохим» в болгарском городе Бургасе. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на региональную дирекцию МВД.

В публикации отмечается, что сигнал о возгорании поступил приблизительно в 14:30 мск. По словам представителя МВД, в районе пожара горит сухая трава и растительность. На место были направлены четыре пожарных машины и 12 специалистов.

Агентство подчеркивает, что периметр вокруг НПЗ превентивно заливается водой, а для создания противопожарной просеки привлекли тяжелую технику.

До этого стало известно, что в Тамбовской области ликвидировали открытый пожар на нефтебазе, который тушили почти сутки.

Пожар случился на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе региона утром 20 июня. По словам губернатора региона Максима Егорова, перед пожаром случился хлопок, предположительно, в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Ранее БПЛА упал на территории НПЗ на Кубани.

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