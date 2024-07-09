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В Москве завершился фестиваль-форум «Российская креативная неделя»

Мероприятия «Российской креативной недели» посетили более 5,5 тысячи человек

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Пресс-служба «Российской креативной недели»

Юбилейный форум «Российская креативная неделя», который завершился в Москве 9 июля, продолжает развиваться и прирастать новыми идеями, проектами, партнерствами, заявила его директор, президент «Креативной экономики» Марина Абрамова.

По ее словам, на площадке форума в кластере «Ломоносов» в этом году было подписано 10 соглашений о партнерстве, в том числе в целях развития креативных индустрий в регионах и поддержки образовательного проекта «Креативной экономики» – всероссийского урбанистического хакатона «Города».

«Впереди нас ждут новые регионы, новые достижения и победы. Ведь это только первый юбилей форума», — сказала Абрамова.

Отмечается, что участие в форме приняли представители 17 регионов России. В рамках деловой программы в кластере «Ломоносов» выступили более 500 спикеров, мероприятия «Российской креативной недели» посетили более 5,5 тыс. человек.

Как уточнили в пресс-службе форума, онлайн-трансляции сессий собрали около 6 млн просмотров за время проведения форума.

Также в рамках фестивальной программы форума прошла вечеринка под открытым небом в пространстве VK Музыка Летом и выставка «История российского дизайна. Национальные традиции и современность» в Новой Третьяковке.

Напомним, форум «Российская креативная неделя» объединяет на своих площадках представителей креативного бизнеса, власти, институтов развития, образовательных учреждений, предоставляя им возможности для диалога и взаимодействия. Информационным партнером форума в этом году стал медиахолдинг Rambler&Co.

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