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Врачи рассказали россиянам о пользе мороженого для здоровья

Врач Умнов: мороженое — прекрасное средство от сезонной хандры и усталости

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Freepik.com

Мороженое может быть полезно для здоровья, так как в его составе много необходимых организму микроэлементов. Если есть его в меру, то оно будет только укреплять здоровье, в том числе хорошо действовать на сердечно-сосудистую систему, рассказал сотрудник медицинского факультета ГУП, врач-хирург Александр Умнов.

«Мороженое — отличное средство от сезонной хандры, усталости и депрессии, так как повышает содержание в организме гормона радости — серотонина», — отметил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также в этом лакомстве, по его словам, есть витамины группы B, которые улучшают сон и настроение, витамин А, необходимый для здоровья глаз. Благодаря витамину Е мороженое спасает от сердечно-сосудистых заболеваний и хорошо влияет на кожу, помогая отсрочить появление морщин. Помимо этого, мороженое улучшает мозговую деятельность, добавил врач. Правда, выбирать нужно натуральный продукт — в этом случае ферменты в составе лакомства помогут усвоению молочных жиров.

Для профилактики заболеваний ЖКТ врач посоветовал сделать выбор в пользу йогуртового мороженого, подчеркнув, что оно укрепляет кишечник за счет лактобактерий в составе.

Напомним, врачи-диетологи из США также считают, что в мороженом больше кальция и белка, чем в других десертах, а также много жиров, благодаря чему оно не провоцирует сильных «скачков» сахара в крови. Отмечается, что всего две трети чашки молочного мороженого содержат около 12% от рекомендуемой для взрослого человека суточной нормы кальция.

Россиянам ранее объяснили, как определить качество мороженого по цвету и составу.

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