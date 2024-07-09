Россиянам рассказали, как часто можно есть мороженое

Мороженое нельзя относить к базовым продуктам питания, поэтому его желательно употреблять не чаще одного-двух раз в неделю. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк. Она напомнила, что данное лакомство часто содержит сахар и усилители вкуса.

«В составе бывают консерванты, красители, это делает продукт ультраобработанным. И сахар, и всякие вещества, которые усиливают вкус — это совсем вредно. Сахар нужно употреблять в умеренных количествах: до 5-10 процентов от рациона», — сказала врач.

Она добавила, что мороженое из сливок вреднее того, что сделано из молока, из-за содержащихся насыщенных жиров.

До этого сообщалось, что из-за жары в центре и на юге России продажи прохладительных напитков и мороженого в июне подскочили на 8,5–31,4% на фоне такого же периода прошлого года.

По данным исследователей NielsenIQ, лидером по динамике спроса в стране в 2024 году оказался квас. В период с 27 мая по 23 июня продажи в натуральном выражении выросли на 31,4% на фоне такого же периода прошлого года. Также этим летом спрос на мороженое подскочил на четверть (25,1%).

Ранее россиянам рассказали, как правильно питаться в жару.