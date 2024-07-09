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Мальчика из Башкирии затянуло в шлюз на реке

В Башкирии школьника затянуло в шлюз на реке Белой

В Башкирии ищут ребенка, который отправился на прогулку и не вернулся. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Белорецке, на реке Белой. По предварительной информации, четыре друга оказались в районе шлюза. В какой-то момент один из них, семилетний мальчик, слишком близко подплыл к шлюзу и скрылся под водой.

На данный момент сотрудники МЧС ищут ребенка. Параллельно устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Kp.ru, компания гуляла около шлюза водохранилища и пропавший подошел слишком близко, после чего оступился и упал. Вскоре он скрылся в воде.

До этого в Сочи девушка отправилась к воде во время шторма вместе со знакомым. В море их практически сразу накрыли волны. Молодого человека отнесло к берегу, и он смог выбраться, в тот момент как туристка скрылась в море.

Поиски пропавшей начались сразу же, несмотря на сложные погодные условия.

Ранее в Амурской области подросток потерял сознание во время тренировки по плаванию.

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