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В четырех регионах РФ из-за жары начались проблемы с электроснабжением

Минэнерго РФ: около 600 тысяч человек в регионах остались без света из-за жары

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Depositphotos

Около 600 тыс. человек остались без света из-за нарушения электроснабжения в ряде регионов РФ, произошедшего на фоне жаркой погоды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства энергетики.

В заявлении отмечается, что с проблемами столкнулись жители Краснодарского края и Астраханской области. Также отключения света зафиксировали в Ростовской области и Республике Адыгея.

«Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов РФ. По оперативным данным, без энергоснабжения находятся: Ростовская область — более 324 тыс. человек, Краснодарский край и Республика Адыгея — 181 тыс. человек», — говорится в публикации.

На территории Астраханской области без света остались 94,3 тыс. жителей, добавили в ведомстве.

Из сообщения следует, что в настоящее время в упомянутых регионах проводятся аварийно-восстановительные работы. Местные энергетики работают в усиленном режиме.

9 июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что жара и недостаток генерации вызвали энергетический кризис на юге РФ. Из-за высокого спроса оптовые цены на электричество в соответствующих регионах страны начали расти в два раза быстрее, выяснили журналисты.

Ранее в Ростовской области частично ограничили подачу электроэнергии на предприятия.

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