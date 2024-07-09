Пугачеву призвали признать иноагентом после слов о больнице в Киеве

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить имущества на территории России за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Его слова передает РИА Новости.

«Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в России, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил РФ и работу на западную пропаганду», — заявил он.

9 июля Пугачева опубликовала пост в соцсетях, в котором высказалась об обстреле детской больницы в Киеве. «Бог терпелив, но всему есть предел», — написала исполнительница. Она сопроводила публикацию фотографией с окровавленным ребенком на руках у женщины.

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

В Минобороны России назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.

Ранее Захарова назвала попадание западной ракеты по больнице в Киеве подтвержденным фактом.