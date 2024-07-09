В Британии 45 сбежавших с фермы коров навели панику в городе

В Англии 45 коров сбежали с фермы и навели панику в городе, пишет издание UPI. Люди боялись выходить на улицу, чтобы не оказаться под копытами.

Как рассказал 16-летний Леон Бокс из Северного Йоркшира, он был дома, когда услышал непонятный гул. Подросток вышел на улицу, чтобы найти источник звука, и увидел, как в его сторону несется стадо коров.

«Это было похоже на землетрясение», — добавила мать британца.

Коровы, которые, по-видимому, сбежали с близлежащей фермы, пробравшись через ограждения, были задержаны полицией в течение нескольких часов. Офицеры насчитали, что по городу бегали 45 особей, которые уничтожили несколько садов и навели панику среди местного населения. Впрочем, некоторые жители отнеслись к ситуации с юмором.

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