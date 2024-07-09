Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии 45 сбежавших с фермы коров навели панику в городе

UPI: 45 сбежавших с фермы коров в Британии напугали местных жителей

В Англии 45 коров сбежали с фермы и навели панику в городе, пишет издание UPI. Люди боялись выходить на улицу, чтобы не оказаться под копытами.

Как рассказал 16-летний Леон Бокс из Северного Йоркшира, он был дома, когда услышал непонятный гул. Подросток вышел на улицу, чтобы найти источник звука, и увидел, как в его сторону несется стадо коров.

«Это было похоже на землетрясение», — добавила мать британца.

Коровы, которые, по-видимому, сбежали с близлежащей фермы, пробравшись через ограждения, были задержаны полицией в течение нескольких часов. Офицеры насчитали, что по городу бегали 45 особей, которые уничтожили несколько садов и навели панику среди местного населения. Впрочем, некоторые жители отнеслись к ситуации с юмором.

Ранее британец нашел часы Rolex спустя 50 лет после того, как их съела корова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами