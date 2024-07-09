В Подмосковье пройдет забег по пересеченной местности

На территории Истринской сыроварни пройдет забег по пересеченной местности «Сырный трейл», сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках забега участники смогут попробовать свои силы на дистанции 5, 10, 15 и 25 км. Для юных участников организаторы подготовили забеги на 500 и 1000 метров.

Во время забега участникам будут доступны пункты питания с сырами разных видов, а на финише каждому участнику вручат особую фермерскую медаль.

Маршрут забегов проходит через действующий коровник, поля и леса.

Забег пройдет 13 и 14 июля. Главный приз — 6 килограммов сыра.