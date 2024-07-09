Вован и Лексус назвали жанр, в котором они работают

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в интервью «Москве 24» рассказали, что трудятся в особом жанре, называемом пранк-журналистикой. Блогеры подчеркивают, что розыгрыши мировых звезд и политиков многим открывают глаза.

«Это симбиоз юмора и журналистики, который начинался как хулиганская забава, но превратился в нечто общественно полезное и социально значимое», — объяснил Кузнецов.

В свою очередь, Столяров добавил, что они вдвоем развили этот термин.

В июле Вован и Лексус получили ордена Дружбы за укрепление «мира и взаимопонимания между народами». На церемонии в Кремле их представили как «пранк-журналистов». Блогеров отметили не за какой-то конкретный звонок, а за всю их деятельность. Ранее они смогли дозвониться до первых лиц зарубежной политики — главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

До этого Вован и Лексус рассказали, как выбирают жертв. По их словам, собеседники должны быть на слуху. Также играет роль степень их «загадочности» и закрытости от мира. К примеру, чаще выбор падает в пользу тех, кто давно не давал никаких интервью, объяснили пранкеры.

Ранее Клинтон в беседе с пранкерами согласилась на сговор с «Порошенко» против Трампа.