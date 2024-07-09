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Для тушения пожара в жилом доме в Батайске отправили поезд

Площадь пожара в жилом доме в Батайске выросла до 600 квадратных метров

Площадь пожара в Батайске Ростовской области увеличилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что площадь пожара в Ростовской области выросла до 600 квадратных метров. Для его тушения уже прибыл пожарный поезд.

В МЧС добавили, что на месте работают более 80 специалистов, а также 26 единиц техники.

До этого в пресс-службе ведомства заявили, что в Батайске Ростовской области в многоквартирном доме случился пожар на площади 500 кв. метров.

В этот же день в общежитии Московского государственного университета (МГУ) на проспекте Вернадского произошел пожар, из-за чего студентов и персонал эвакуировали. Отмечается, что пожар произошел на девятом этаже здания. Из окна шел черный дым. Огонь оперативно ликвидировали.

Накануне на Кубани загорелось торговое здание на площади 1,6 тыс. квадратных метров. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Отмечается, что возгорание уже локализовали усилиями 28 специалистов и 9 единиц техники.

Ранее подросток спас младшего брата и вывел друга из горящей квартиры в Амурской области.

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