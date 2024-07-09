В Госдуме высмеяли идею ярославского депутата о неравенстве мужчин и женщин

Ярославский депутат и директор местного зоопарка Теймураз Бараташвили предложил законодательно закрепить за отцом главенствующий статус в семье и отказаться от равноправия родителей. В Госдуме его идею назвали глупостью. В разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предположила, что Бараташвили не повезло с женщинами.

«У нас по Конституции женщины и мужчины имеют равные права, а я против свержения конституционного строя, Конституцию оспаривать не собираюсь. Поправки в Конституцию вносятся референдумом --общенародным голосованием. Сейчас каких-либо предложений по изменению Конституции, в том числе от депутата Бараташвили, я не видела и не слышала. Комментировать, мне кажется, глупости — это себя не уважать. У нас по Конституции запрещена дискриминация по признакам пола, национальности, религиозной принадлежности и так далее. Мне кажется, сейчас возвращаться к неравенству, как это было до октября 1917 года — это по меньшей мере страдать ностальгией. Гражданские и политические права женщин были урегулированы в 1918 году принятием закона о гражданских правах и внесением изменений в Конституцию. С тех пор Конституция РФ не менялась. Я не думаю, что это под силу одному отдельно взятому депутату Ярославской области, которому не повезло с женщинами, иметь вокруг себя умных женщин. Я не думаю, что это является основанием для того, чтобы возвращать неравенство женщин в наше общество», — сказала она.

Предложение Бараташвили было прописано в докладе, который он представил в муниципалитет Ярославля. В нем депутат предложил законодательно закрепить за отцами статус «главы семьи» и возложить на них «ответственность за судьбу семьи и детей вне зависимости от его волеизъявления». При этом в докладе депутата нет объяснения, что именно подразумевается под ответственностью.

Ярославский депутат также считает нужным отменить равноправие отцов и матерей в оплате труда. По его мнению, заработок мужчины должен быть выше, так как он «является добытчиком». Женщин же, согласно докладу, нужно поощрять нематериально: закрепить их особую значимость и позволить им меньше работать.

Ранее верховный суд РФ установил равноправие родителей при установлении места жительства ребенка.