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В доме экс-депутата Госдумы Драганова прошли обыски

Baza: в подмосковном доме экс-депутата Госдумы Драганова прошли обыски

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В подмосковном Красногорске сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме бывшего депутата Государственной думы Валерия Драганова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в момент визита силовиков в доме находились жена и сын экс-парламентария. После обысков правоохранители вынесли несколько коробок. Самому Драганову, который сейчас находится в Екатеринбурге, вручили повестку. Он прилетит в Москву и явится к следователю.

Следователи пытались привлечь Драганова к уголовной ответственности по обвинению в превышении должностных полномочий в 2008 году. По версии Следственного комитета, в 1998-1999 годах Драганов, будучи главой Государственного таможенного комитета, незаконно перевел счета территориальных таможенных управлений из одного банка в другой, чем, предположительно, причинил ущерб федеральному бюджету России.

Ранее ФСБ провела обыски в управлении экономической полиции Петербурга.

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