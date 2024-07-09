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Политолог назвал насыщенным сотрудничество России и Индии

Политолог Малинин: Индия стремится выстраивать конструктивные отношения с Россией

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию в очередной раз демонстрирует, что Индия стремится выстраивать конструктивные и взаимовыгодные отношения с Россией, сказал политолог, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

Политолог отметил, что это уже вторая зарубежная поездка Моди после переизбрания.

«Такие жесты играют роль. Повестка российского-индийского сотрудничества уже давно остается насыщенной и содержательной. В этот раз особое внимание было уделено развитию ядерной энергетики», — сказал он.

По мнению Малинина, Индия, как и Турция, придерживается многовекторного подхода во внешней политике.

«Говоря о том же военно-промышленном комплексе, Индия активно развивает военно-техническое сотрудничество с США. Однако это не означает, что нам нужно снижать уровень контактов с Индией. Напротив, Индия, балансирующая между США и Россией, может постоянно формулировать предложения, выгодные обеим сторонам», — отметил политолог.

Малинин считает, что после обеспокоенности США визитом Моди в Россию в скором времени можно ждать «успокоительный» реверанс индийского премьера в сторону США.

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