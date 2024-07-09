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Названа причина задержания ректора Балтийского университета

СК РФ: ректор Балтийского университета подозревается в присвоении средств

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Виталий Невар/РИА Новости

Ректор Балтийского Балтийского федерального университета имени Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина задержаны не за взятку, а по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Следственного комитета (СК) России.

«По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей», — говорится в публикации.

Согласно данным СК, основанием для возбуждения уголовного дела стали оперативно-розыскные материалы УФСБ России по Калининградской области.

9 июля Telegram-канал Baza сообщил, что в Калининграде задержан ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров.

Тогда была опубликована неофициальная информация о том, что его подозревают в получении взятки в размере 600 тысяч рублей.

Позже Baza уточнила, что речь идет о присвоении денежных средств, а 600 тысяч рублей были найдены в кабинете Федорова при обыске.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области начальница отделения почты вынесла из кассы полмиллиона рублей.

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