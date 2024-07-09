Площадь пожара в краснодарских ангарах выросла почти в два раза

Площадь пожара в двух ангарах в Краснодаре увеличилась почти в два раза — до 1,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Изначально ангары загорелись на площади 700 кв. метров. Пострадавших, по предварительным данным, не было. Пожар случился в зданиях, где хранили цветы и деревянные материалы.

До этого на Кубани загорелось торговое здание на площади 1,6 тыс. квадратных метров.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Отмечается, что возгорание уже локализовали усилиями 28 специалистов и 9 единиц техники.

Также утром 9 июля МЧС России сообщило о пожаре на промышленном предприятии на площади 1,5 тыс. квадратных метров в Мурманской области. Открытое горение ликвидировали. На месте работали 46 человек и 14 единиц техники.

Ранее подросток спас младшего брата и вывел друга из горящей квартиры в Амурской области.