Госдума одобрила повышение налога на добычу железной руды, угля и алмазов

Государственная дума РФ приняла во втором чтении проект закона, предусматривающий изменения налоговой системы, в частности, увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для железной руды, угля, алмазов и удобрений. Об этом сообщает ТАСС.

В документе говорится, что цена отсечения, при превышении которой будет взиматься надбавка к НДПИ, для угля составит $120 за тонну и $167 для коксующегося угля. Цена отсечения для антрацита составит $135 за тонну.

Акциз на газ, необходимый для производства аммиака, согласно документу, предлагается рассчитывать в зависимости от средней за налоговый период экспортной цены карбамида в портах Балтики. Если его цена превышает $300 за тонну, то к средней экспортной стоимости, умноженной на 6,5%, прибавляется произведение надбавки от этой разницы на 12%. Поправки предполагается ввести с 2025 года.

В июне Государственная дума приняла в I чтении законопроект, предусматривающий повышение налога на добычу железной руды, удобрений, угля, алмазов и золота.

До этого сообщалось, что Республика Конго обсуждает с Россией привлечение российских компаний для добычи железа, калия, фосфатов, меди, цинка, золота и алмазов.

Ранее в ООН предупредили о последствиях резкого роста добычи полезных ископаемых в XXI веке.