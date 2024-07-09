Суд отклонил жалобу журналиста Колезева на заочный арест

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу журналиста Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом), заочно приговоренного к заключению под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

«Суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колезева Дмитрия Евгеньевича без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в публикации.

В 2022 году против корреспондента завели уголовное дело, обвинив в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. 9 ноября того же года министерство внутренних дел страны объявило Колезева в федеральный розыск, но к тому моменту он уже уехал за границу.

6 июня 2024 года Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал журналиста. Инстанция избрала ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. При этом срок будет исчисляться с момента экстрадиции Колезева в РФ или с момента его задержания на территории страны.

Позже стало известно, что корреспондент пытается обжаловать свой заочный арест.

Ранее Колезев решил покинуть пост главного редактора издания Republic (признано в РФ иностранным агентом).