Российские таможенники раскрыли факт контрабанды краба на миллионы рублей

Таможенники Сахалина раскрыли незаконный экспорт морепродуктов на миллионы рублей. Об этом Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила в своем Telegram-канале.

«Две местные компании поставляли живого краба в Китай и Республику Корея. Экспорт осуществлялся по разовым лицензиям Минпромторга», — рассказали в ФТС.

При этом специалисты уточнили, что некоторые сделки осуществлялись незаконно, по недействующим лицензиям. Таким образом, по оценкам экспертов, было реализовано свыше 17 тонн продукции.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по факту контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере. По информации ФТС, нарушители закона скрываются за рубежом.

До этого в Москву попытались ввезти почти 700 кг устриц и лобстеров в мебели. Среди офисной мебели, находившейся внутри остановленной таможенниками фуры, в ящиках были спрятаны 637 кг устриц, 16 кг лобстеров и 23 кг сельди. Документов на морепродукты у водителя не оказалось.

Ранее гражданин Эстонии пытался отправить из России сигареты на 1,5 млн рублей под видом белья.