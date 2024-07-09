Россиянам рассказали, где можно хорошо отдохнуть за 200 тыс. рублей

Россияне могут отдохнуть в комфортных условиях, потратив на отпуск не более 200 тыс. рублей за двоих, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Этой суммы хватит на отдых в одном из лучших отелей Египта или в Турции, если вылетать туда из Москвы, отметил он в беседе с RT.

В Турции на 200 тыс. рублей можно отдыхать в пятизвездочном отеле по системе «все включено». В Таиланде такая же сумма уйдет на «четыре звезды». Помимо этого, желающие потратить на отпуск не более 200 тыс. рублей могут отдохнуть в Абхазии и позволить себе «шикарный отпуск» в России.

«В Сочи сейчас на август ставят хорошие отели цену 40—50 тыс. рублей за сутки, на завтраках, не все включено... В Абхазии на 25—30% дешевле, чем в Сочи», — отметил эксперт.

Также он призвал рассмотреть вариант поездки в Белоруссию, где в 200 тыс. рублей обойдутся «четыре звезды». Среди российских городов Мкртчян назвал хорошим вариантом для отпуска Санкт-Петербург или Карелию.

«Скажем так, 200 тыс. — очень хорошие деньги для заграницы и неплохие деньги для России», — заключил вице-президент Альянса турагентств.

До этого выяснилось, что в этом году почти каждый пятый россиянин собирается в путешествие за рубеж на время своего отпуска. Половина россиян хотят поехать в отпуск на море (44%). Еще 37% отдают предпочтение отдыху на природе. Вместе с тем сообщалось, что в России вырос спрос на летний отдых в санаториях — число бронирований за последний год увеличилось на 15%.

Ранее россияне рассказали, с кем проводят летний отпуск.