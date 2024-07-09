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В Ростовской области и на Кубани отключают электричество из-за жары

В Ростовской области и на Кубани более 550 тысяч человек остались без света

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Anna Voitenko/Reuters

Более 550 тыс. человек затронуло отключение электричества в Ростовской области и Краснодарском крае из-за летних температурных максимумов. Об этом сообщается на странице Минэнерго РФ во «Вконтакте».

«В связи с высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами, в Краснодарском крае происходят отключения объектов электросетевого хозяйства, которые затронули более 325 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По оперативным данным, отметили в министерстве, без электроснабжения остаются 42 тыс. потребителей.

В Ростовской области ввели график временного отключения. Там без света оказались 226 260 потребителей.

Энергетики в постоянном режиме ведут аварийно-восстановительные работы. Минэнерго держит вопрос на контроле.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что на юге России возникает новый энергетический кризис из-за аномальной жары и недостатка генерации. Для предотвращения перегрузки сетей диспетчеры вводят временные отключения электроэнергии в Ростовской области и на Кубани, отмечалось в материале.

Ранее губернатор рассказал, как сбивали десятки атаковавших Ростовскую область дронов.

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