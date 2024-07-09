Названа сумма взятки, за которую задержали ректора Балтийского университета в Калининграде

Сумма взятки, за которую задержали ректора Балтийского федерального университета в Калининграде Александра Федорова, составила более 600 000 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сейчас с Федоровым работают следователи.

До этого издание «Русский запад» опубликовало фотографию мужчины, похожего на Федорова, который сидит рядом с разложенными купюрами номиналом пять тысяч рублей и недоуменно смотрит на банкноты. На кадрах видны два сотрудника правоохранительных органов, один из которых просвечивает купюры фонариком с ультрафиолетовым светом.

5 июля заместителя руководителя Адмиралтейского района в Санкт-Петербурге Игоря Комарова задержали правоохранители по делу о получении взятки в особо крупном размере. Чиновника считают причастным к делу о махинациях при благоустройстве сквера на Рижском проспекте.

Ранее в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя по подозрению в получении взятки.