Китаянка заняла высокое место на престижном математическом конкурсе и вызвала скандал

В Китае 17-летняя студентка заняла высокое место в элитном математическом конкурсе и спровоцировала скандал, пишет Oddity Central. Она оказалась единственной девушкой с таким результатом, и люди теперь обвиняют ее в мошенничестве.

Математические конкурсы — большое событие для Китая, но довольно редко подобным состязаниям удается привлечь внимание всей страны. Однако у конкурса Alibaba Global Mathematics Competition это получилось благодаря одной из участниц, которой оказалась 17-летняя Цзян Пин из провинции Цзянсу .

Дело в том, что на таких соревнованиях доминируют студенты-математики из известных мировых университетов, например, Гарварда или Оксфорда. Цзян же, по её словам, изучает дизайн одежды в сельском училище, а высшая математика для неё — хобби. Несмотря на это, ей удалось занять 12-е место среди 802 участников.

Результат Пин вдохновил всю нацию, как уверяют местные СМИ. В родное село девушки начали каждый день приезжать журналисты и блогеры, чтобы взять у неё интервью. По словам родителей Цзян, дочь всегда имела тягу к математике, однако на другие предметы не обращала должного внимания.

По этой причине у девушки был не очень хороший аттестат, и она не смогла поступить в хороший университет и осталась в селе, в котором было профессиональное училище — у семьи не было возможности оплатить учёбу в более престижном месте.

Однако вскоре известный тренер по математическим соревнованиям Чжао Бин, который трижды участвовал в математическом конкурсе и все три раза выходил в финал, опубликовал в соцсетях заявление, что результат китаянки был сфабрикован.

Мужчина добавил, что настолько уверен в своём обвинении, что готов лично оплатить обучение девушки в любом университете, если она действительно окажется математическим гением. Спустя некоторое время 39 участников конкурса подали петицию с просьбой к организаторам расследовать выступление Пин.

Спор оказался настолько жарким, что привлёк внимание руководителей провинции. Чиновники подтвердили, что расследование по этому делу ведётся, но не дали более детальных комментариев.

Ранее подросток из Китая потратил все сбережения своей семьи на онлайн-игры.