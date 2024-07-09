Подозреваемого в убийстве скейтера в Москве доставили в суд на машине скорой помощи

Москвича Андрея Демина, которого подозревают в убийстве скейтера Константина Балишанского, доставили в суд на избрание меры пресечения в машине скорой помощи и на сидячих носилках. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам корреспондента, судя по внешнему виду, мужчина похудел минимум на 15 кг. В июне он провел 18 дней в реанимации после того, как получил пулю в затылок во время задержания. Затем его перевели в отделение нейрохирургии.

Демину предъявили обвинение по трем статьям: убийство, незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь сотрудника правопорядка. На допросе мужчина рассказал, что знал жертву и расправился с ним из-за личной неприязни.

В начале июня в Москве Демин застрелил Балишанского из автомата и попытался убежать. Его поймали спустя 2,5 часа, но при задержании, как сообщалось, он не менее 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ и был ранен в голову.

По данному факту возбудили уголовное возбуждено по статье об убийстве и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Во время обыска по месту регистрации подозреваемого нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование.

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