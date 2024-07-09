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Россиянам рассказали, в каком возрасте может появиться сколиоз

Ортопед Бацаленко: сколиоз может возникнуть в 6-7 лет

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Shutterstock/FOTODOM

Самый ранний возраст, в котором встречается сколиоз, — 6-7 лет. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко. По его словам, имеется целый ряд симптомов, свидетельствующих о наличии данного заболевания.

«Сутулость, асимметрия по надплечьям, асимметрия по лопаткам, ребенок может прихрамывать, иметь специфическую походку плюс нарушения со стороны поясничного отдела позвоночника, когда одна ось таза находится ассиметрично другой стороне», — рассказал врач.

Он подчеркнул, что сведение к минимуму пользования гаджетами и должный уровень физической активности помогут человеку правильно держать свое тело.

Хирург-вертебролог, кандидат медицинских наук Денис Наумов до этого сообщил, что согласно статистике, с искривлением позвоночника в России живет больше 600 тысяч граждан. Деформация позвоночника сказывается на работе всего организма, а не только влияет на внешний вид человека.

По словам врача, на начальной стадии искривления позвоночника важно контролировать деформацию, чтобы не столкнуться с опасными последствиями.

Ранее ученые установили, как быстро проходит боль в пояснице.

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