Россиянка, пострадавшая от «кислотного маньяка», собирает средства на операцию

Жительница Подмосковья Анастасия Лобода, пострадавшая от «кислотного маньяка», в беседе с РИА Новости рассказала, как чувствует себя после нескольких операций.

За три месяца после случившегося женщине провели пять операций по пересадке кожи, но лечение еще не закончено.

«Лечение продолжается, сколько еще предстоит операций. Конечно, видно, что кожа пересаженная. Со временем она должна прижиться и обрести частично мимику», — рассказала женщина.

Инцидент произошел 10 апреля в Монино: местный житель Андрей Сулейманов плеснул в лицо женщине, когда та выходила из подъезда, кислоту. Медики диагностировали у нее ожоги второй и третьей степени в области лица, правого предплечья и кисти. Причину атаки мужчина объяснить не смог, на следственных действиях признался, что с потерпевшей знаком не был. Судебно-психиатрическая экспертиза признала нападавшего невменяемым — Лобода предполагает, что суд может направить его на принудительное лечение. Суд по делу Сулейманова назначен на 9 июля.

«Будет решаться вопрос об отправке его в медучреждение, где лечением займутся врачи. Там ему предстоит находиться до выздоровления. Также на суде мы заявим иск о взыскании морального и материального вреда. По предварительным подсчетам, расходы на лечение уже превышают пять миллионов. Как он будет возмещать — вопрос», — прокомментировала ситуацию адвокат потерпевшей Александра Яковлева.

Лободе кроме операций по пересадке кожи необходима помощь офтальмолога — он поможет не потерять потерпевшей зрение. По предварительным оценкам медиков, на лечение уйдет еще минимум два года. Деньги на восстановление женщине помогает собирать благотворительный фонд.

Ранее химик назвал кислоту, которой подмосковный маньяк обливал женщин.