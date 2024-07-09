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Врач рассказала, как жара влияет на настроение

Врач Филинова: жара повышает раздражительность и агрессивность

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Frolov Mikhail/Global Look Press

Жаркая погода может навредить психическому состоянию человека, спровоцировав раздражительность и агрессивность. Об этом в беседе с РИАМО рассказала психиатр-психотерапевт, детский психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Варвара Филинова. По ее словам, особенно остро на жару реагируют школьники, студенты и работающие люди.

«Так, многие офисные сотрудники отмечают выраженное снижение трудоспособности, когда температура в офисе поднимается выше 24 градусов. В учебных заведениях дети и студенты становятся вялыми, сложнее воспринимают информацию и хуже ее запоминают, у них часто отмечается сонливость в течение дня», — отметила Филинова.

При любом ухудшении как физического, так и психического состояния, она посоветовала обращаться к врачу.

9 июля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жара, вернувшаяся в Москву и Московскую область после короткого похолодания, задержится на пару недель.

Синоптик отметила, что по-настоящему летняя погода продлится до 20 июля. По ее словам, в российской столице будет преобладать температура +27-29°С, иногда достигая максимума в +30-31°С. В Подмосковье столбики термометров будут показывать +24-29°С.

Ранее врачи рассказали, как людям со слабым сердцем обезопасить себя в жару.

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