Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты объяснили, почему слабоалкогольные коктейли превращают в пиво

Экономист Черниговский: рост акцизов изменил рецептуру слабоалкогольных напитков

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

В России производство слабоалкогольных напитков сократилось почти в семь раз. Разнообразие коктейлей из этого сегмента спиртной продукции продолжает уменьшаться, так как из них делают пивные напитки с более низким градусом. Эта ситуация связана с майским повышением акцизов на спиртное, объяснил 360.ru гендиректор НП «Клуба профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга», кандидат экономических наук Максим Черниговский.

После повышения акцизов почти втрое рынок производства слабоалкогольных напитков составил 30% от прошлогоднего. Цена за 500 мл слабоалкогольного коктейля выросла до 200 рублей, а вот стоимость пива осталась прежней. По этой причине производители начали оперативно менять рецептуру коктейлей, делая из них «пивные напитки», объяснил эксперт.

«Разумеется, это повлекло за собой снижение градуса алкоголя с девяти до семи процентов», — добавил он.

В целом такая ситуация приведет к двукратному сокращению производства слабоалкогольных напитков, однако это не затронет пиво – его в российских магазинах будет только больше, заключил Черниговский.

До этого экономисты и эксперты по алкоголю предсказали повышение цен на коньяк, бренди и водку во второй половине 2024 года. Изменение стоимости крепкого алкоголя ожидается на фоне повышения минимальных розничных цен с 1 июля, колебаний курсов валют и роста издержек производителей, подробнее — в материале «Газеты.ru».

Ранее стало известно, какой безалкогольный «алкоголь» предпочитают россияне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами