Эксперты объяснили, почему слабоалкогольные коктейли превращают в пиво

В России производство слабоалкогольных напитков сократилось почти в семь раз. Разнообразие коктейлей из этого сегмента спиртной продукции продолжает уменьшаться, так как из них делают пивные напитки с более низким градусом. Эта ситуация связана с майским повышением акцизов на спиртное, объяснил 360.ru гендиректор НП «Клуба профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга», кандидат экономических наук Максим Черниговский.

После повышения акцизов почти втрое рынок производства слабоалкогольных напитков составил 30% от прошлогоднего. Цена за 500 мл слабоалкогольного коктейля выросла до 200 рублей, а вот стоимость пива осталась прежней. По этой причине производители начали оперативно менять рецептуру коктейлей, делая из них «пивные напитки», объяснил эксперт.

«Разумеется, это повлекло за собой снижение градуса алкоголя с девяти до семи процентов», — добавил он.

В целом такая ситуация приведет к двукратному сокращению производства слабоалкогольных напитков, однако это не затронет пиво – его в российских магазинах будет только больше, заключил Черниговский.

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